В ISW объяснили, почему вероятность вторжения Беларуси в Украину снизилась в разы

Вторжение белорусской армии в Украину чрезвычайно маловероятно. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) высказали военные специалисты.

Александр Лукашенко. Фото: GETTY IMAGES

В ISW считают, в институте считают, что давление Кремля на Беларусь с целью поддержки российской агрессии в Украине является частью долгосрочных усилий, направленных на закрепление дальнейшего контроля над Беларусью.

В отчете ISW отмечается, что Кремль усилил давление на Александра Лукашенко для формализации интеграции Беларуси в Союзное государство после белорусских протестов 2020 и 2021 годах. В частности, Россия стремилась создать постоянное военное базирование в Беларуси и установить прямой контроль над белорусскими военными, а также регулярно пыталась использовать свое влияние на белорусскую безопасность и военные дела, чтобы оказать давление на Беларусь для поддержки ее вторжения в Украину.

По оценкам ISW, министр обороны России Сергей Шойгу встретился с Лукашенко 3 декабря для дальнейшего укрепления двусторонних связей в сфере безопасности, вероятно, в контексте российско-белорусского Союзного государства.

Аналитики института считают, что Беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину из-за внутренней динамики в стране. ISW ранее оценивал, что Лукашенко не намерен вступать в войну в Украине из-за возможности возобновления внутренних беспорядков, если его аппарат безопасности ослабнет из-за участия в войне в Украине. Аналитики отметили, что в 2020 и 2021 годах Лукашенко полагался на элементы белорусских вооруженных сил как на дополнение к белорусским службам безопасности для подавления народных протестов против его правления.

"Привлечение значительной части этого аппарата безопасности в войне в Украине, вероятно, сделает Лукашенко уязвимым к новым беспорядкам и сопротивлению. Лукашенко также, вероятно, осознает, что вторжение в Украину подорвет его авторитет как лидера суверенной страны, поскольку станет очевидно, что усилия России по обеспечению полного контроля над Беларусью увенчались успехом", – отметили аналитики.

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