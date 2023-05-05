В ISW объяснили, как Россия использует удар беспилотника по Кремлю

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Кравцев Сергей
Российское руководство использует удар беспилотника по Кремлю 3 мая, чтобы увеличить количество отмен парадов ко Дню Победы 9 мая. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Американского института изучения войны (ISW).
Удар по Кремлю. Фото: из открытых источников
Отмечается, что российские чиновники уже отменили парады 9 мая в 21 городе России и в оккупированном Крыму без официального обоснования или из соображений безопасности.
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Ранее ISW оценивал, что Россия использует удар по Кремлю, чтобы отменить меры 9 мая и увеличить свои информационные усилия, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу для России, увеличить масштабы мобилизации в России.
Москва также, надеется сдержать события 9 мая из-за опасений, что чествования погибших военнослужащих могут стать потенциальным источником внутренней негативной реакции на высокое количество потерь России в Украине.
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