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В ISW объяснили, как Россия использует удар беспилотника по Кремлю

Парады 9 мая могут стать потенциальным источником внутренней негативной реакции на высокое количество потерь России в Украине

сегодня, 07:48
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Автор:

Кравцев Сергей

Российское руководство использует удар беспилотника по Кремлю 3 мая, чтобы увеличить количество отмен парадов ко Дню Победы 9 мая. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Американского института изучения войны (ISW). 

В ISW объяснили, как Россия использует удар беспилотника по Кремлю

Удар по Кремлю. Фото: из открытых источников

Отмечается, что российские чиновники уже отменили парады 9 мая в 21 городе России и в оккупированном Крыму без официального обоснования или из соображений безопасности.


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Ранее ISW оценивал, что Россия использует удар по Кремлю, чтобы отменить меры 9 мая и увеличить свои информационные усилия, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу для России, увеличить масштабы мобилизации в России.

"Кремль, предположительно, надеется ограничить типичные события 9 мая, чтобы скрыть деградацию российской армии, поскольку такие мероприятия демонстрируют передовую российскую военную технику, значительная часть которой либо имеет критическое значение для российских операций в Украине, либо была уничтожена за 14 месяцев изнурительных боев", — говорится в сообщении.

Москва также, надеется сдержать события 9 мая из-за опасений, что чествования погибших военнослужащих могут стать потенциальным источником внутренней негативной реакции на высокое количество потерь России в Украине.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-4-2023
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