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В ISW назвали причину, почему Пригожин призвал Кремль закончить "СВО"

Пригожин оказался среди сторонников "замораживания" войны в Украине

сегодня, 07:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Призывы глава ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к Путину закончить так называемую "СВО" и сосредоточиться на закреплении российских сил на оккупированных территориях может свидетельствовать о том, что основатель ЧВК "Вагнер" нашел союзников в Министерстве обороны РФ, которые поддерживают временное замораживание войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

В ISW назвали причину, почему Пригожин призвал Кремль закончить "СВО"

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Эксперты ISW отмечают, что в начале апреля Пригожин публично возобновил сотрудничество с Минобороны РФ и, похоже, вернул себе часть предоставленных Кремлем привилегий после многомесячной вражды с российским военным командованием.


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Американские аналитики считают, что сотрудничество Пригожина с Минобороны РФ указывает на то, что глава "Вагнера", вероятно, достиг договоренностей с российским военным командованием, предложив Путину выступить с предложением о временном прекращении огня. Таким образом, говорится в отчете, Пригожин хочет вернуть себе возможность наращивать силы и расширить политические перспективы накануне парламентских и президентских выборов в РФ.

В институте отметили, что ранее Пригожин также критиковал максималистские цели Путина относительно войны в Украине и делал пессимистические прогнозы о том, сколько времени понадобится РФ для захвата Донбасса. Соответствующие заявления, предположили в ISW, вероятно, являются частью нарратива о прекращении огня.

Аналитики института также отметили, что клуб "Разгневанных патриотов", одним из руководителей которого является Игорь Гиркин, недавно обвинил Пригожина в поддержке усилий, направленных на замораживание войны в Украине.

"Это обвинение может свидетельствовать о том, что Пригожин нашел покровителя, вероятно связанного с российским Минобороны, который поддерживает временное замораживание войны в Украине по политическим причинам", – говорится в отчете.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-21-2023
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