В ISW назвали причину, почему на взятие Бахмута Кремль бросает именно «вагнеровцев»

Бахмут Донецкой области уже который месяц подряд остается одной из самых горячих точек на карте боев. С российской стороны штурмуют город именно подразделения ЧВК "Вагнера". В Минобороны РФ и дальше намерены использовать боевиков ЧВК "Вагнера" для захвата Бахмута, таким образом сводя к минимуму потери среди кадровой армии. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Американские аналитики обращают внимание, что в Минобороны РФ подтвердили – боевики ЧВК "Вагнера" составляют основную часть войск, которые стремятся захватить Бахмут Донецкой области. И именно эти подразделения несут основные потери на этом направлении. В то время, как неуказанные подразделения ВДВ армии РФ обеспечивают поддержку на флангах к северу и югу от города.

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Российские силы ВДВ на флангах, вероятно, нацелены только на удержание флангов, а не на какие-либо значительные наступательные действия. Таким образом, Минобороны России намеревается использовать группу "Вагнера" для захвата Бахмута, сводя к минимуму потери среди кадровой армии.

Это подтверждает предыдущие оценки экспертов ISW о том, что войска РФ стремятся использовать боевиков ЧВК для захвата Бахмута, а затем вытеснить их и взять на себя ответственность за победу.

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