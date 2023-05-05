В ходе российских обстрелов погибли медики

Из-за массовых обстрелов Херсона российскими оккупантами погибли двое медиков. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Врачи - жертвы российских обстрелов

Среди жертв – Татьяна Кириченко, медсестра реанимационного отделения Херсонской городской больницы имени Тропиных.

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"Своим профессионализмом не раз помогала врачам спасать жизнь больных, всегда была рядом с молодыми специалистами и передавала им свой огромный опыт. Татьяна погибла вместе с мужем", — рассказывают о погибшей в Херсонской ОВА.

Еще одна жертва рашистского террора – Александр Моргунов, заведующий гинекологическим отделением Херсонского областного онкодиспансера.

"Десятки тысяч пациенток обязаны ему за спасенную жизнь и здоровье. Об Александре коллеги вспоминают, как о настоящем профессионале своего дела, хорошем товарище, ответственном враче и достойном наставнике для молодежи", — говорят в Херсонской ОВА.

Жизнь специалистов, почти всю жизнь посвятивших спасению других, подло оборвали российские изверги 3 мая, обстреляв супермаркет.

Напомним, что в результате российских обстрелов 3 мая Херсона погибли 23 человека. По меньшей мере, 46 граждан получили ранения. 82 снаряда попали в привокзальную площадь, территорию и сооружения железнодорожного вокзала, АЗС, двух торговых заведений, завода и автохозяйства; территорию железнодорожного переезда.

Также, стало известно сколько людей и куда намерены "переместить" оккупанты в Запорожской области.

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