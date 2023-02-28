В Херсонской области целый день продолжался обстрел: новые жертвы

Сегодня российская армия беспощадно била из артиллерии по домам мирных жителей Херсона — погибли четверо гражданских лиц. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация, передают "Комментарии".

Рашисти нещадно обстрілюють Херсон

"На улице Привокзальной у подъезда — окровавленное тело 71-летнего горожанина. Раны от обломков вражеских снарядов оказались для него смертельными, — сообщают в Херсонской ОВА. — На улице Марии Фортус тяжелые ранения получил 72-летний прохожий. Врачи борются за его жизнь... Живущую на улице Купеческой женщину спасателям пришлось освобождать из-под руин собственного дома. Медики делают все возможное, чтобы спасти ее. Атака россиян стоила жизни 45-летнему мужчине из поселка Камышаны. Травмы были тяжелыми: он умер в приемном отделении больницы. Еще одного человека ранили в Белозерке, двоих — в селе Веселом, в селе Николаевка из-за обстрела погибла 68-летняя женщина".

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К настоящему времени известно, что на Херсонщине всего из-за ударов армии РФ сегодня 4 человека погибли, 5 человек ранены.

Кроме этого, сегодня в селе Давидов Брод местный житель, пошедший к лесополосе за дровами, подорвался на мине. Из-за взрыва мужчина остался без части правой ноги.

"Пострадавшего доставили в местную больницу, — сообщают в Херсонской ОВА. — Сейчас он находится на операционном столе, врачи борются за его жизнь. Еще раз напоминаем, что минная опасность на Херсонщине, — чрезвычайно высока. Враг обильно усеял нашу землю растяжками, минами, снарядами и другими взрывоопасными предметами. Жители Херсонщины, пожалуйста, неукоснительно соблюдайте элементарные правила минной безопасности. Сейчас посещать лесополосы, посадки и другие необследованные саперами территории крайне опасно".



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