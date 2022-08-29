В Херсоне слышны взрывы: сообщают о новых "прилетах" по Антоновскому мосту (ВИДЕО)

29 августа в Херсоне прогремело около восьми взрывов. Сообщают о новых "прилетах" по Антоновскому мосту. Об этом пишут местные телеграммы-каналы.

Антоновский мост (фото из открытых источников)

Очевидцы снимают на видео кадры из Херсона, где виден дым, публикуют их местные паблики. Позже появилась информация о "прилетах" по Антоновскому мосту.

На одном из опубликованных видео виден момент попадания, а затем над мостом видно, как поднимается дым.

В российских пропагандистских ресурсах сообщают, что над Херсоном якобы работает ПВО. А в ВСУ удары по городу не комментируют.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ обратились к украинцам в оккупации с важной просьбой. Украинские защитники не наносят ударов по объектам инфраструктуры и тем более обеспокоены гражданским населением. Однако Минобороны Украины обращается к жителям оккупированных территорий, где идут упорные бои с агрессором с просьбой – найти укрытие, чтобы защитить себя и своих близких от возможных ранений. Гуменюк уточнила, что события могут разворачиваться очень оперативно, и ситуация может изменяться также динамично. Поэтому каждый гражданин Украины, который находится на оккупированной территории, должен решать, где и как ему переждать боевые действия, чтобы не пострадать от столкновений.

Также "Комментарии" писали о том, что ВСУ показали, как уничтожают кафиров на Херсонском направлении. Украинские защитники показали успешные удары по россиянам в Херсонском направлении. Об удачных ударах по захватчикам России на юге Украины. На видео видно, что удары ВСУ пришлись по русским солдатам в то время, когда они передвигались в своих окопах.





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