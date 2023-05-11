В Херсоне полковник полиции РФ организовал «место пыток» для гражданских: по меньшей мере трое украинцев замучены до смерти

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины, пишут "Комментарии".



Место пыток украинцев. Фото Херсонской областной прокуратуры

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Он лично отдавал приказы совершать насилие против гражданских. В захваченном помещении изолятора временного содержания с марта по октябрь 2022 г. физические и моральные издевательства подверглись более двухсот человек. По данным следствия, более ста шестидесяти обратились к правоохранителям.

"Это были преимущественно проукраинские активисты, волонтеры, ветераны, родственники правоохранителей. Некоторых держали часами, других — месяцами. В ужасных антисанитарных условиях. Били и пытали, ограничивали в пище и воде, отказывали в оказании медицинской помощи. Относительно по меньшей мере 17 мужчин применяли пытки. органов электротоком", — пишут прокуроры.

Из задержанных выбивали признание о том, чего они не делали, их заставляли признавать оккупационные власти и оправдывать действия РФ. А также обвиняли в сотрудничестве с движением сопротивления и потребовали рассказать информацию об украинских силах обороны. Шестерых из пленников вывезли на временно оккупированные территории, еще троих жестоко замучили до смерти.

"Этот случай, к сожалению, не одинок. Только на Херсонщине выявлено 11 застенков и 13 мест несвободы. Проверяется информация о незаконном содержании почти 1000 человек", — подчеркнул генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Также о подозрении сообщили трем сообщникам полковника полиции РФ. Все четыре подозреваются в нарушении законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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