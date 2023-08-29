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В харьковском ресторане нашли девушку, которая сотрудничала с оккупантами в Купянске

В сеть попали фото девушки из харьковского заведения, ранее призывавшей украинцев сотрудничать с россиянами на оккупированных территориях.

сегодня, 11:05
Автор:
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Slava Kot
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В локальных пабликах Харькова распространилась информация, что в одном из заведений работает девушка-коллаборантка, ранее снявшаяся в пропагандистском ролике в оккупированном Купянске, где призвала украинцев сотрудничать с россиянами.

В харьковском ресторане нашли девушку, которая сотрудничала с оккупантами в Купянске

Ганна Евсюкова. Фото из пропагандистского ролика окупантов

На видео, снятое в первые месяцы оккупации, Ганна Евсюкова была одета в футболку с логотипом путинской партии "Единая Россия" и сообщала, что она работает в центре выдачи гуманитарной помощи от оккупационных войск.


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В конце августа в соцсети попали фото Евсюковой из харьковского ресторана, где она устроилась официанткой. После огласки о ее сотрудничестве с оккупантами заведение уволило девушку.

Начальник штаба спецподразделения "KRAKEN" Константин Немичев отреагировал на новость об обнаружении коллаборантки в Харькове.

"Возможно вы спросите, а что ей нужно было делать в оккупации? По меньшей мере, не сотрудничать с оккупантами", — прокомментировал Немичев и добавил, что девушка не только сотрудничала, но и не стеснялась сниматься в постановочных роликах.

Константин Немичев также рассказал, что Ганна Евсюкова была задержана в ноябре прошлого года спецслужбами, однако впоследствии ее отпустили.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полсотни российских солдат избили своего командира и сдались в плен ВСУ. Россияне жалуются на постоянные атаки украинцев и военное руководство РФ, заставляющее голодать солдат.

Также "Комментарии" писали о советнике Зеленского Михаиле Подоляке, который считает, что освобождение украинских территорий будет происходить быстрее, а в России начнутся процессы свержения Путина.



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Источник: https://t.me/natsionalKharkiv/6169
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