В харьковском ресторане нашли девушку, которая сотрудничала с оккупантами в Купянске

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Slava Kot
В локальных пабликах Харькова распространилась информация, что в одном из заведений работает девушка-коллаборантка, ранее снявшаяся в пропагандистском ролике в оккупированном Купянске, где призвала украинцев сотрудничать с россиянами.
Ганна Евсюкова. Фото из пропагандистского ролика окупантов
На видео, снятое в первые месяцы оккупации, Ганна Евсюкова была одета в футболку с логотипом путинской партии "Единая Россия" и сообщала, что она работает в центре выдачи гуманитарной помощи от оккупационных войск.
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В конце августа в соцсети попали фото Евсюковой из харьковского ресторана, где она устроилась официанткой. После огласки о ее сотрудничестве с оккупантами заведение уволило девушку.
Начальник штаба спецподразделения "KRAKEN" Константин Немичев отреагировал на новость об обнаружении коллаборантки в Харькове.
Константин Немичев также рассказал, что Ганна Евсюкова была задержана в ноябре прошлого года спецслужбами, однако впоследствии ее отпустили.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полсотни российских солдат избили своего командира и сдались в плен ВСУ. Россияне жалуются на постоянные атаки украинцев и военное руководство РФ, заставляющее голодать солдат.
Также "Комментарии" писали о советнике Зеленского Михаиле Подоляке, который считает, что освобождение украинских территорий будет происходить быстрее, а в России начнутся процессы свержения Путина.
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