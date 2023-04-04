В ГУР сделали новое заявление по убийству Татарского: почему след ведет к Путину

В Главном управлении разведки Украины считают, что в ликвидации пропагандиста Владлена Татарского виноват сам президент РФ Владимир Путин. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал официальный представитель ГУР Андрей Юсов.

Владлен Татарский. Фото: из открытых источников

"Владлена Татарского убил Путин, когда вторгся в Украину и начал полномасштабное вторжение после 24 февраля. И персональная ответственность (лежит) на Путине и на всем его рашистском режиме, и за все более 175 тысяч уничтоженных рашистов, и за других уничтоженных предателей, независимо от того, погибли ли они из-за "досадной случайности", или получили справедливый приговор от внутренних сил сопротивления или государства Украина", – заявил Андрей Юсов.

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Прогнозируя перспективы для "других Татарских", Андрей Юсов отметил, что российским пропагандистам будет значительно безопаснее в украинских тюрьмах, чем в России.

Читайте также на портале "Комментарии" — подрыв вечером 2 апреля в результате одном из кафе Санкт-Петербурга пропагандиста Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин, уроженец Донецкой области, который был осужден, потом воевал на стороне т.н. "Л-ДНР", после чего перебрался в рф и заделался "военным корреспондентом" и блогером) россияне предсказуемо списали на "террористические действия киевского режима". Уже даже задержали подозреваемую в убийстве – россиянку Дарью Трепову, которая принесла "взрывную" статуэтку на тот последний вечер Татарского. Издание "Комментарии" продолжает анализировать с экспертами – кто и почему мог стоять за этим убийством.

Также издание "Комментарии" сообщало — в чем важность визита лидеров Евросоюза в Пекин – может ли глава КНР Си Цзиньпин пересмотреть свои связи с РФ и отмежеваться от путинского режима.



