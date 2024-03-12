В ГУР рассказали, сколько попыток покушения было совершено на Буданова

Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину на руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова было совершено более 10 попыток покушения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Юсова для телеканала FreeДом.



Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото с открытых источников

В выпуске программы "Высокий кабинет" на телеканале FreeДом ведущий спросил у представителя ГУР МО Андрея Юсова по поводу целей российских спецслужб. В ответ Юсов рассказал, кто является главными целями для спецслужб России.

"Мы знаем о большом количестве попыток покушения на военно-политическое руководство Украины, происходило и готовилось. В первую очередь главной мишенью является верховный главнокомандующий президент Украины. Также руководители украинских спецслужб, в том числе и генерал Кирилл Буданов, на которого было более 10 попыток серьезных покушений", – рассказал Юсов.

По словам спикера ГУР из-за этих попыток покушения на Кирилла Буданова со стороны российских спецслужб погибли некоторые офицеры украинской разведки.

"Безусловно, каждый украинец, у которого есть четкая проукраинская позиция и противостоит российским агрессорам и варварам – это мишень", — добавляет Андрей Юсов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько раз пытались убить президента Украины Владимира Зеленского за время с начала полномасштабного вторжения России.

Также "Комментарии" писали, что Кирилл Буданов заявил о подготовке к серьезной операции в Крыму. По его словам, предварительные высадки украинских военных в Черном море являются частью подготовки к большим военным действиям.