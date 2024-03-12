В ГУР рассказали, сколько попыток покушения было совершено на Буданова

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину на руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова было совершено более 10 попыток покушения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Юсова для телеканала FreeДом.
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото с открытых источников
В выпуске программы "Высокий кабинет" на телеканале FreeДом ведущий спросил у представителя ГУР МО Андрея Юсова по поводу целей российских спецслужб. В ответ Юсов рассказал, кто является главными целями для спецслужб России.
По словам спикера ГУР из-за этих попыток покушения на Кирилла Буданова со стороны российских спецслужб погибли некоторые офицеры украинской разведки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько раз пытались убить президента Украины Владимира Зеленского за время с начала полномасштабного вторжения России.
Также "Комментарии" писали, что Кирилл Буданов заявил о подготовке к серьезной операции в Крыму. По его словам, предварительные высадки украинских военных в Черном море являются частью подготовки к большим военным действиям.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 12:23
Буданову треба бути обережним з кількістю замахів щоб не перевершити кількість замахів на корумпованого Фюрера. Треба завжди регулювати кількість замахів, щоб вона не перевершувала 70% замахів на легітимного термінатора України.