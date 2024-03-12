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В ГУР рассказали, сколько попыток покушения было совершено на Буданова

Украинская разведка рассказала, что российские спецслужбы пытались предпринять не менее 10 попыток покушения на Кирилла Буданова.

сегодня, 12:10
Автор:
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Slava Kot
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Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину на руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова было совершено более 10 попыток покушения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Юсова для телеканала FreeДом.

В ГУР рассказали, сколько попыток покушения было совершено на Буданова

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото с открытых источников

В выпуске программы "Высокий кабинет" на телеканале FreeДом ведущий спросил у представителя ГУР МО Андрея Юсова по поводу целей российских спецслужб. В ответ Юсов рассказал, кто является главными целями для спецслужб России.

"Мы знаем о большом количестве попыток покушения на военно-политическое руководство Украины, происходило и готовилось. В первую очередь главной мишенью является верховный главнокомандующий президент Украины. Также руководители украинских спецслужб, в том числе и генерал Кирилл Буданов, на которого было более 10 попыток серьезных покушений", – рассказал Юсов.

По словам спикера ГУР из-за этих попыток покушения на Кирилла Буданова со стороны российских спецслужб погибли некоторые офицеры украинской разведки.

"Безусловно, каждый украинец, у которого есть четкая проукраинская позиция и противостоит российским агрессорам и варварам – это мишень", — добавляет Андрей Юсов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько раз пытались убить президента Украины Владимира Зеленского за время с начала полномасштабного вторжения России.

Также "Комментарии" писали, что Кирилл Буданов заявил о подготовке к серьезной операции в Крыму. По его словам, предварительные высадки украинских военных в Черном море являются частью подготовки к большим военным действиям.



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Источник: https://t.me/tv_freedom/36271
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:23

Буданову треба бути обережним з кількістю замахів щоб не перевершити кількість замахів на корумпованого Фюрера. Треба завжди регулювати кількість замахів, щоб вона не перевершувала 70% замахів на легітимного термінатора України.


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