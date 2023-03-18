В ГУР рассказали о важной спецоперации, без которой Россия могла бы уничтожить Украину



















Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов считает, что Украина потерпела бы экономический крах, если бы не смогла освободить остров Змеиный. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на документальный фильм "Море. Битва за остров Змеиный".

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Журналист, а ныне военный Артем Шевченко представил свою вторую документальную ленту о войне в Украине "Море. Битва за остров Змеиный". Во время съемок корреспонденту удалось поговорить с военными и разведчиками.

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В одном из разговоров глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что без деоккупации украинского острова Змеиный, Украина потерпела бы экономический крах, ведь в таком случае не было бы возможности работать украинским портам.

"Без восстановления контроля за островом Змеиный было невозможно любое судоходство из портов Украины. Без этого россияне просто экономически бы нас уничтожили", — говорит Буданов.

Одним из ключевых моментов для увольнения Змеиного в ВСУ назвали удачную операцию по потоплению российского крейсера "Москва". Удары ракетами "Нептун" нарушили логистические пути врага и таким образом помогли украинским военным вытеснить оккупантов с острова.

Посмотреть полный фильм об острове Змеиный можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о тревожных действиях россиян в Атлантическом океане и дерзости португальских военных, не выполнивших приказ преследовать судно из РФ.

Также "Комментарии" писали, что руководство Российской Федерации готовит планы эвакуации из оккупированного Крыма. Россияне создают первоочередной список людей и их семей, которых будут вывозить с полуострова, кроме того, для одного из крымских городов уже такой план был создан.