В ГУР рассказали о переходе в плен трех групп россиян

В ГУР рассказали о проведении спецоперации "Барыня", во время которой в Херсонской области сдались в плен 12 россиян, вместе с лейтенантом Даниилом Алферовым. Об этом сообщают "Комментарии"

Даниил Алферов - в центре

По словам представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова, Алферов с июня 2023 активно сотрудничал с Силами безопасности и обороны Украины, Главным управлением разведки. Алферов убедил и добровольно перевел 11 военнослужащих РФ в плен, тремя группами. Когда нависла угроза над жизнью самого Алферова, он был эвакуирован Силами специальных операций ВСУ.

Как рассказал сам присутствовавший на пресс-конференции лейтенант Алферов, он в 2018 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. В Херсонской области, где они оказались после вторжения в Украину, он командовал взводом оккупационных войск на правом берегу Днепра в Херсонской области. Здесь они получили приказ переправляться на лодках на острова посреди Днепра. Во время выполнения этого приказа в его подразделении появились первые "300-е", а впоследствии и "500-е" — отказники. Для борьбы с этими отказниками командир батальона создал подразделение, бойцы которого бросали в "яму" или привязывали к дереву отказников.

Алферов подчеркнул, что является противником бессмысленной войны Путина.

В свою очередь, представители ГУР подчеркнули, что Украина выполняла и будет и дальше соблюдать Женевскую конвенцию по обращению с военнопленными. Поэтому все взятые на себя обязательства Украина сдержит.

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