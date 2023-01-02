В ГУР рассказали, какие шансы у России на фронте в 2023 году

Несмотря на заявления спикеров Кремля о том, что Россия готова к затяжной войне против Украины Москва будет пытаться сделать все возможное, чтобы в 2023 году завершать войну против Украины. И для этого путинский режим будет пробовать проводить новые наступления на фронте. Как передает портал "Комментарии", об этом представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк рассказал в интервью "РБК-Украина".

Российские военные. Фото: из открытых источников

В ГУР Минобороны достаточно фактов, подтверждающих, что российские войска запланировали серию наступательных действий на 2023 год. Сейчас российское руководство понимает, что ни одна из публично заявленных целей войны против Украины не достигнута. Поэтому отступать им некуда, ведь тогда российскую власть ждет полный провал.

По словам Андрея Черняка, вопрос состоит лишь в том, на каких территориях оккупанты планируют наступать. Разведка пока не может дать точный прогноз относительно этого.

"Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно пойти с севера или востока. Такие действия врага предполагаются и наши войска к этому готовы", — отметил Черняк.

Он добавил, очень долго уже обсуждается вероятность повторного наступления на Киев со стороны Беларуси, но пока что об этом нет смысла говорить, ведь тех средств и сил, которые сосредоточили россияне вблизи северной границы Украины недостаточно для повторного наступления.

Андрей Черняк отметил, то, что точно можно спрогнозировать, так это то, что российские захватчики будут пытаться удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область. Но ВСУ это хорошо понимают и имеют свои планы на этот счет.

Также в разведке считают, что повторного наступления врага на Херсон не произойдет, потому как россиянам не удастся форсировать реку Днепр и контратаковать.

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