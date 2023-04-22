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В ГУР рассказали, как российские элиты уже пытаются выйти на контакт с Украиной и Западом

В украинской разведке отметили, что российские бизнесмены и политики пытаются избежать ответственности

сегодня, 13:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Представители так называемых "элит" России боятся за свое будущее. В связи с этим они пытаются установить контакты с Украиной и другими странами, чтобы получить гарантии безопасности после поражения России. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенацилнального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В ГУР рассказали, как российские элиты уже пытаются выйти на контакт с Украиной и Западом

Кремль. Фото: из открытых источников

"Ищут выходы, безусловно. И не только с Украиной. География, на которой они пытаются получить персональные гарантии безопасности для себя, для своего состояния, для своих семей, достаточно широка", – отметил Андрей Юсов.


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По его словам, россияне таким образом пытаются избежать привлечения к ответственности в будущем.  

"Сейчас это в большей степени касается условной бизнес-элиты, но есть уже и представители политического сегмента верхушки обитателей кремля. Этот процесс будет только набирать обороты", – отметил представитель ГУР.

Он прогнозирует, что россияне будут более активно искать контакты и будут более сговорчивее, когда ВСУ будут достигать новых успехов и начнут активнее контратаковать.

Читайте также на портале "Комментарии" — суд в Москве арестовал главу ГУР Кирилла Буданова.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Германии состоялась 11 встреча Контактной группы обороны Украины в формате "Рамштайн". Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, подводя ее итоги, подчеркнул, что Россия продолжает терпеть неудачи и не достигает поставленных целей войны, а Украина продолжает укрепляться. Эксперты специально для издания "Комментарии" подвели итоги Рамштайна-11.



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