В ГУР рассказали, что на самом деле произошло в Брянской области – кто за этим стоит

События в Брянской области РФ свидетельствуют о том, что россияне начинают бороться с режимом диктатора Владимира Путина. Юсов прогнозирует, что такие "восстания" могут случиться еще. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

"Правда, собственно, что полномасштабное вторжение рашистов и Путина повлекло углубление проблем внутри самой так называемой Российской Федерации. Россия — это нестабильное образование, внутри которого есть огромное количество сложных нерешенных вопросов, противоречий, конфликтов — межрегиональных, межэтнических, религиозных, социальных, политических и других. И то, что сегодня граждане Российской Федерации на определенной территории восстали для того, чтобы свергнуть режим Путина, это собственно закономерное развитие после вторжения в Украину", — отметил Юсов.

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По мнению Юсова, вся Россия — это искусственное образование, поэтому неудивительно, что подобные "восстания" случаются. Он прогнозирует, что это не первое и не последнее подобное беспорядки.

Представитель разведки считает, что события в Брянской области — это начало освобождения собственной страны и искупления преступлений РФ и Путина.

Читайте также на портале "Комментарии" — 2 марта, информационное пространство всколыхнула новость о таинственной украинской ДРГ, якобы натворившей дел в Брянской области рф. Появились заявления о том, что диктатор страны-агрессора – путин – якобы вот-вот проведет экстренное заседание российского Совета безопасности по этому поводу. Потом это опровергли – мол, хозяин Кремля проведет оперативную встречу с Совбезом 3 марта. А вот запланированную путинскую поездку в Ставропольский край решили отменить. Что это было такое? К чему готовится рф или готовят россиян? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



