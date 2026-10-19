В ГУР раскрыли производителей ключевой составляющей российских ракет

Главное управление разведки Министерства обороны Украины раскрыло информацию о зарубежных компонентах, используемых при производстве российских навигационных модулей "Комета". Такие устройства устанавливают на ракеты, ударные беспилотники и управляемые авиабомбы. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

Модули предназначены для повышения устойчивости навигации к средствам радиоэлектронной борьбы. Для этого применяется антенная система контролируемого приема, которая позволяет определять направление помех и компенсировать их воздействие при обработке сигнала.

Классическая "Комета" состоит из антенной решетки с патч-антеннами и электронного модуля обработки сигналов на базе программируемой логики. Эффективность защиты зависит от количества и расположения антенн, а также от алгоритмов обработки поступающих данных.

По информации украинской разведки, российские войска уже массово используют варианты с 16 патч-антеннами. Также ведется подготовка к серийному производству решеток с 20 элементами.

Разработчиком и основным производителем модулей ГУР называет российское предприятие "ВНИИР-Прогресс", входящее в группу компаний "АБС Электро". В сообщении разведки также упоминаются предприятия этой группы, занимающиеся закупкой комплектующих.

Среди поставщиков, по данным украинской стороны, фигурируют китайские дистрибьюторы и продавцы микроэлектроники, а также российские посредники. Это указывает на международный характер цепочек поставок компонентов, необходимых российскому военно-промышленному комплексу.

Основными заказчиками "Комет" являются производители российских крылатых и баллистических ракет, ударных БПЛА, управляемых авиабомб и планирующих боеприпасов.

Развитие таких модулей имеет непосредственное значение для противодействия российским воздушным атакам: чем устойчивее навигация боеприпаса к помехам, тем сложнее подавить его средствами РЭБ. При этом обнародованные данные ГУР отражают позицию украинской разведки; независимое подтверждение всех деталей поставок в сообщении не приводится.

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