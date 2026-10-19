У ГУР розкрили виробників ключової складової російських ракет

Головне управління розвідки Міністерства оборони України розкрило інформацію про закордонні компоненти, які використовуються під час виробництва російських навігаційних модулів "Комета". Такі пристрої встановлюють на ракети, ударні безпілотники та керовані авіабомби. Про це повідомила прес-служба ГУР.

ГУР Міноборони. Фото: з відкритих джерел

Модулі призначені для підвищення стійкості навігації до засобів радіоелектронної боротьби. Для цього застосовується антенна система контрольованого прийому, яка дозволяє визначати напрямок перешкод та компенсувати їх вплив при обробці сигналу.

Класична "Комета" складається з антеної решітки з патч-антенами та електронного модуля обробки сигналів на базі програмованої логіки. Ефективність захисту залежить від кількості та розташування антен, а також від алгоритмів обробки даних, що надходять.

За інформацією української розвідки, російські війська вже масово використовують варіанти із 16 патч-антенами. Також ведеться підготовка до серійного виробництва грат із 20 елементами.

Розробником та основним виробником модулів ГУР називає російське підприємство "ВНДІР-Прогрес", що входить до групи компаній "АБС Електро". У повідомленні розвідки також згадуються підприємства цієї групи, які займаються закупівлею комплектуючих.

Серед постачальників, за даними української сторони, фігурують китайські дистриб'ютори та продавці мікроелектроніки, а також російські посередники. Це свідчить про міжнародний характер ланцюжків поставок компонентів, необхідні російському військово-промисловому комплексу.

Основними замовниками "Комет" є виробники російських крилатих та балістичних ракет, ударних БПЛА, керованих авіабомб та плануючих боєприпасів.

Розвиток таких модулів має безпосереднє значення для протидії російським повітряним атакам: що стійкіша навігація боєприпасу до перешкод, то складніше придушити його засобами РЕБ. При цьому, оприлюднені дані ГУР відображають позицію української розвідки; незалежне підтвердження всіх деталей поставок у повідомленні не наводиться.

Читайте також на порталі "Коментарі" — балістика над Києвом без попередження: у ЗСУ пояснили, чому виник небезпечний збій.



