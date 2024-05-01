В ГУР раскрыли информацию, сколько РФ имеет «Цирконов», «Ониксов» и других смертоносных ракет

В Главном управлении разведки Минобороны раскрыли информацию о том, сколько у страны-террориста России по состоянию на конец апреля есть ракеты.

Российская ракета

Так, по информации разведчиков, оккупанты имеют 40 гиперзвуковых противокорабельных ракет 3М22 "Циркон". При этом страна-агрессор может производить до десяти таких ракет в месяц.

Также россияне имеют в запасе 400 крылатых ракет 3M55/3М55М "Оникс"/"Оникс-М". Такого класса ракеты оккупанты также могут производить в количестве десять штук в месяц.

Кроме того, захватчики имеют 27 крылатых ракет 3М-14 "Калибр". При этом оккупанты имеют возможность производить их в количестве 30-40 штук в месяц.

Также у россиян еще есть 45 управляемых авиационных ракет Х-69. Производить такого типа ракеты враг может в количестве одна-три единицы в месяц.

При этом известно, что Россия в последнее время сознательно наносит удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре. Как считает военный эксперт Петр Черник, таким образом оккупанты сознательно хотят уничтожить мирное население Украины. Кроме того, эксперт добавил, что, к сожалению, практически невозможно закрыть полностью воздушное пространство от ударов страны-террориста. По мнению эксперта, воздушный террор окупантов будет продолжаться и дальше.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты перешли к террору Одессы. В частности, они нанесли удар по Трассе Здоровья , где прогуливались мирные граждане. В результате много раненых и погибших. При этом в Верховной Раде считают, что нанося такие удары, оккупанты преследуют несколько целей. Во-первых, они хотят сорвать курортный сезон в Одессе, чтобы туда просто боялись ехать. Во-вторых, пытаются вызвать панику у местного населения, чтобы оно решило бежать из города.