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В ГУР прокомментировали так называемое "задержание агентов Буданова"

В украинской разведке назвали так называемое "задержание агентов Буданова" в Крыму откровенной ложью

сегодня, 10:32
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Автор:

Кравцев Сергей

Заявления российских силовиков о якобы задержании "агентов Буданова", которые якобы готовили теракты во временно оккупированном Крыму – это самая настоящая ложь. Как передает портал "Комментарии", об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны.

В ГУР прокомментировали так называемое "задержание агентов Буданова"

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

Как отметил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, заявления российской ФСБ о якобы задержании агентов спецслужб Украины на территории оккупированного Крыма − очередная вражеская дезинформация.


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По словам Юсова, новые кремлевские фейки свидетельствуют о лишь о том, что путинский режим боится Украины и ее спецслужб, в частности разведки.

Представитель ГУР добавил, что оккупанты правильно делают, что боятся, потому что расплата за все военные преступления обязательно будет.

"Самый безопасный путь для них − добровольно сдаться в руки украинскому правосудию", − заявил Юсов.

Отметим, 3 мая ФСБ России заявила, что раскрыла "агентов" Главного управления разведки Минобороны Украины, которые якобы планировали серию терактов в Крыму, а также разоблачила схему доставки взрывчатых веществ из Болгарии в Россию.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Брянской области России два дня подряд подрывают железнодорожные пути. 1 мая сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами и пиломатериалами. 2 мая с рельсов сошли вагоны очередного грузового поезда. О чем говорит эта партизанско-диверсионная деятельность, а также участившиеся атаки территории РФ беспилотниками? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — в Кремле заявили, что Украина атаковала резиденцию Путина. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в это время не находился в Кремле.




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Источник: https://gur.gov.ua/content/zaiavy-rosiiskoi-fsb-pro-nachebto-zatrymannia-ahentiv-spetssluzhb-ukrainy-na-terytorii-okupovanoho-krymu-cherhova-vorozha-dezinformatsiia.html
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