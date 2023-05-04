В ГУР прокомментировали так называемое "задержание агентов Буданова"

Заявления российских силовиков о якобы задержании "агентов Буданова", которые якобы готовили теракты во временно оккупированном Крыму – это самая настоящая ложь. Как передает портал "Комментарии", об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны.

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

Как отметил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, заявления российской ФСБ о якобы задержании агентов спецслужб Украины на территории оккупированного Крыма − очередная вражеская дезинформация.

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По словам Юсова, новые кремлевские фейки свидетельствуют о лишь о том, что путинский режим боится Украины и ее спецслужб, в частности разведки.

Представитель ГУР добавил, что оккупанты правильно делают, что боятся, потому что расплата за все военные преступления обязательно будет.

"Самый безопасный путь для них − добровольно сдаться в руки украинскому правосудию", − заявил Юсов.

Отметим, 3 мая ФСБ России заявила, что раскрыла "агентов" Главного управления разведки Минобороны Украины, которые якобы планировали серию терактов в Крыму, а также разоблачила схему доставки взрывчатых веществ из Болгарии в Россию.

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