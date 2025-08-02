В ГУР показали видео уникальной операции, как поджарили кадыровцев

Украинские разведчики вместе с партизанами провели успешную операцию во временно оккупированном Мелитополе. Было уничтожено авто с "кадыровцами". Как передает портал "Комментарии", о деталях операции говорится в сообщении Главного управления разведки Украины в Facebook.

ГУР Минобороны Фото: из открытых источников

По информации ГУР, сегодня, 2 августа, в окрестностях временно оккупированного Мелитополя взорвался микроавтобус. На момент взрыва в авто находились бойцы оккупационного подразделения "Ахмат.

В результате детонации все пятеро пассажиров погибли. Также взрывом ранены двое захватчиков, которые находились в соседнем авто, и уничтожен мобильный комплекс РЭБ.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинская разведка установила личность командира российской бригады, который руководит атаками дронами-камикадзе "Шахед" по территории Украины. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины.

Украинские разведчики выяснили, что подполковник Руслан Николаевич Негруб был непосредственно ответственен за удары по гражданской инфраструктуре. Негруб командир отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад". В/ч 35666-Б, пункт дислокации – г. Кореновск, Краснодарский край. По данным ГУР, эта бригада осуществляет запуски беспилотников типа "Шахед" по территории Украины. Российские террористы используют их для ударов по гражданской и гуманитарной инфраструктуре.

Также издание "Комментарии" сообщало – киберспециалисты ГУР МО Украины получили очередные доказательства массового похищения украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГУР Минобороны.







