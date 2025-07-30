Киберспециалисты ГУР МО Украины получили очередные доказательства массового похищения украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГУР МОУ.

ГУР нашло доказательства массированного похищения детей: что известно

В рамках масштабной кибероперации разведчики получили доступ к серверам так называемого "правительства Крыма".

На этих ресурсах хранилась документация, подтверждающая насильственное движение детей с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины.

В частности, специалисты ГУР получили доступ к нескольким тысячам списков вывезенных детей, характеристикам на похищенных детей, оставшихся без опеки, незаконным решениям о назначении перевезенным детям-сиротам новых опекунов из числа граждан России, адресам новых мест проживания и расселению похищенных украинских детей.

"Тысячи файлов с бесценной для правосудия информацией об одном из крупнейших военных преступлений России — похищении украинских детей — уже переданы в правоохранительные органы. Они будут проанализированы и вовлечены в уголовные производства. Полученная информация позволит найти и вернуть на родную землю похищенных детей, а также наказать причастных к этому преступлению".





Напомним, портал "Комментарии" писал , что в 2025 году ювенальная полиция зафиксировала 62 случая участия детей в потенциально террористических действиях — в частности, попытках диверсий. Еще около 70 подростков сообщили о попытках их вербовки.