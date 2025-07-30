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ГУР нашло доказательства массированного похищения детей: что известно

ГУР МО Украины получило очередные доказательства похищения россиянами украинских детей с временно оккупированных территорий

30 июля 2025, 19:14
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Недилько Ксения

Киберспециалисты ГУР МО Украины получили очередные доказательства массового похищения украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГУР МОУ.

ГУР нашло доказательства массированного похищения детей: что известно

ГУР нашло доказательства массированного похищения детей: что известно

В рамках масштабной кибероперации разведчики получили доступ к серверам так называемого "правительства Крыма".

На этих ресурсах хранилась документация, подтверждающая насильственное движение детей с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины.

В частности, специалисты ГУР получили доступ к нескольким тысячам списков вывезенных детей, характеристикам на похищенных детей, оставшихся без опеки, незаконным решениям о назначении перевезенным детям-сиротам новых опекунов из числа граждан России, адресам новых мест проживания и расселению похищенных украинских детей.

"Тысячи файлов с бесценной для правосудия информацией об одном из крупнейших военных преступлений России — похищении украинских детей — уже переданы в правоохранительные органы. Они будут проанализированы и вовлечены в уголовные производства. Полученная информация позволит найти и вернуть на родную землю похищенных детей, а также наказать причастных к этому преступлению".

ГУР нашло доказательства массированного похищения детей: что известно - фото 2
ГУР нашло доказательства массированного похищения детей: что известно - фото 3
ГУР нашло доказательства массированного похищения детей: что известно - фото 4
ГУР нашло доказательства массированного похищения детей: что известно - фото 5

                                                                             

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в 2025 году ювенальная полиция зафиксировала 62 случая участия детей в потенциально террористических действиях — в частности, попытках диверсий. Еще около 70 подростков сообщили о попытках их вербовки.



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