В ГУР озвучили прогноз на февраль-март по войне в Украине

Самые ожесточенные бои в марте-феврале украинская разведка прогнозирует в Луганской и Донецкой области. Россияне будут пытаться выполнить поставленную Кремлем задачу о выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей. Как передает портал "Комментарии", об это в интервью "Укринформу" рассказал замначальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

"Будут активные боевые действия на Донецком и Луганском направлениях. Герасимов не выполнил ту задачу, которую перед ним ставили. Первое – это полная оккупация Донецкой и Луганской областей. Да, февраль-март будут активные боевые действия, и именно в Луганской и Донецкой областях", – отметил Скибицкий.

По его словам. Украинская разведка фиксирует, как россияне пытаются усилить группировки своих войск на Донбассе за счет переброски из Беларуси 2-й механизированной дивизии и 1-й танковой армии. При этом есть вероятность, что они снова захотят ударить в сторону Купянска Харьковской области. Также есть вероятность, что россияне могут наступать в Луганской области. чтобы отбросить ВСУ.

Вадим Скибицкий также рассказал, что российские войска уже начинают действовать иначе, нежели какой-то месяц-два назад. Это связано ос меной военного руководства.

"Это и есть почерк Герасимова. Почему? Потому что в начале полномасштабной агрессии мы четко знали, что на всех направлениях во втором эшелоне, по сути, в стратегическом резерве находились десантники, а в наступлении на Киев они вообще выполняли основную задачу. Мы ожидаем, что и сейчас будет более активное применение воздушно-десантных войск", – отметили в ГУР.

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