В ГУР озвучили прогноз на февраль-март по войне в Украине

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Кравцев Сергей
Самые ожесточенные бои в марте-феврале украинская разведка прогнозирует в Луганской и Донецкой области. Россияне будут пытаться выполнить поставленную Кремлем задачу о выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей. Как передает портал "Комментарии", об это в интервью "Укринформу" рассказал замначальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.
Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины
По его словам. Украинская разведка фиксирует, как россияне пытаются усилить группировки своих войск на Донбассе за счет переброски из Беларуси 2-й механизированной дивизии и 1-й танковой армии. При этом есть вероятность, что они снова захотят ударить в сторону Купянска Харьковской области. Также есть вероятность, что россияне могут наступать в Луганской области. чтобы отбросить ВСУ.
Вадим Скибицкий также рассказал, что российские войска уже начинают действовать иначе, нежели какой-то месяц-два назад. Это связано ос меной военного руководства.
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