В ГУР оценили сценарий использования Россией ядерного оружия в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Сценарий использования ядерного оружия Россией в Украине маловероятен. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.
Ядерное оружие. Фото: из открытых источников
Представитель ГУР допустил, что Россия и дальше будет использовать карту ядерного оружия, это оружие сдерживания и ни и дальше противник "будет бряцать".
Стоит отметить, что каждый четвертый украинец сейчас считает, что Россия может применить ядерное оружие против Украины. Соответствующие результаты общенационального опроса, проведенного в условиях войны 8-9 октября, обнародовала социологическая группа "Рейтинг".
Согласно этим данным, две трети украинцев все же не верят, что Россия может применить ядерное оружие против Украины.
Также во время опроса оказалось, что 84% украинцев не верят в возможность ядерного удара по странам участникам НАТО, возможность удара допускают 11% опрошенных, 7% — не определились.
Читайте также на портале "Комментарии" — для чего Россия продолжает качать тему "грязной бомбы" – как реагирует Украина и Запад.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости