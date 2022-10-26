В ГУР оценили сценарий использования Россией ядерного оружия в Украине

Сценарий использования ядерного оружия Россией в Украине маловероятен. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Представитель ГУР допустил, что Россия и дальше будет использовать карту ядерного оружия, это оружие сдерживания и ни и дальше противник "будет бряцать".

"Путин будет бряцать им (Ред. — оружием) максимально громко, чтобы его услышали и обратили внимание. Но если представить, что Путин решается использовать ядерное оружие, то это последний козырь, который он использует. А что дальше? Украина прекратит борьбу? Нет. Мир станет лучше относиться к режиму Путина и другим рашистам? Конечно, нет. Это будет его финал. Это маловероятен сценарий и сценарий, который в случае реализации лишь приблизит конец самой России", — сказал Андрей Юсов.

Стоит отметить, что каждый четвертый украинец сейчас считает, что Россия может применить ядерное оружие против Украины. Соответствующие результаты общенационального опроса, проведенного в условиях войны 8-9 октября, обнародовала социологическая группа "Рейтинг".

Согласно этим данным, две трети украинцев все же не верят, что Россия может применить ядерное оружие против Украины.

Также во время опроса оказалось, что 84% украинцев не верят в возможность ядерного удара по странам участникам НАТО, возможность удара допускают 11% опрошенных, 7% — не определились.

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