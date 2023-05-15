В ГУР объяснили, что оккупанты скрывают за "эвакуацией" в Запорожской области

Российские захватчики устроили так называемую "эвакуацию" населения с захваченных территорий Запорожской области, чтобы скрыть контрразведывательные и фильтрационные мероприятия в тех районах, где, по их мнению, скоро будут идти активные боевые действия. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

Эвакуация в Запорожской области

"Россияне в Запорожской области эвакуируют своих сторонников и коллаборантов. Одновременно они пытаются вывозить документы и материальные средства — бытовую технику, похищенные автомобили и т.п., которые могут быть потенциально уничтожены в результате боевых действий. То есть все, что для них ценно, они вывозят", — рассказал Черняк.

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По его словам, под прикрытием так называемой эвакуации гражданского населения россияне действительно проводят контрразведывательные и фильтрационные мероприятия на тех территориях, где, по их мнению, будут идти активные боевые действия.

Кроме того, отметили в разведке, россияне проводят принудительную депортацию под видом эвакуации с территорий, где, как они считают, будут идти боевые действия.

"Они (Ред. – россияне), во-первых, не хотят, чтобы население могло наблюдать за их подготовкой к боям — то есть это определенные контрразведывательные мероприятия. Это также и фильтрационные мероприятия, поскольку, в первую очередь, происходит вывоз проукраинского населения. И, в-третьих, россияне боятся проведения на этих территориях какого-то партизанского движения и внутреннего сопротивления", — отмечает Черняк.

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