В ГУР объяснили, что оккупанты скрывают за "эвакуацией" в Запорожской области

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Кравцев Сергей
Российские захватчики устроили так называемую "эвакуацию" населения с захваченных территорий Запорожской области, чтобы скрыть контрразведывательные и фильтрационные мероприятия в тех районах, где, по их мнению, скоро будут идти активные боевые действия. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.
Эвакуация в Запорожской области
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По его словам, под прикрытием так называемой эвакуации гражданского населения россияне действительно проводят контрразведывательные и фильтрационные мероприятия на тех территориях, где, по их мнению, будут идти активные боевые действия.
Кроме того, отметили в разведке, россияне проводят принудительную депортацию под видом эвакуации с территорий, где, как они считают, будут идти боевые действия.
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