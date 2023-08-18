В ГУР обратились к украинцам с важной просьбой накануне "выборов" в оккупации

Украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях, накануне проведения захватчиками псевдовыборов призывают сообщать о коллаборантах и фальсификации фейкового процесса. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки.

ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

Отметим, что российские спецслужбы готовятся к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины в сентябре 2023 года. Они хотят попытаться легитимизировать оккупацию и военные преступления, совершенные российской армией.

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"Все причастные к незаконному проведению выборов будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины и нормам международного права, как это и происходило ранее с предателями и коллаборантами", — отмечают в ГУР.

Учитывая это, украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях, призывают продолжать предоставлять информацию о псевдовыборах.

Следует отправлять информацию о: коллаборантах из местных жителей и их кураторов из РФ (личная информация, адреса, номера автомобилей, телефонные номера); так называемых депутатов и представителей оккупационных администраций; свидетельство фальсификаций и нелегитимности проведения фейковых выборов.

Данная информация будет способствовать приближению поражения захватчиков и поможет выявлению: пунктов дислокации, адресов проживания личного и руководящего состава российских войск; складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов; мест размещения, хранения и ремонта военной техники; мест размещения средств РЭР и РЭБ (характерный признак: антенны и локаторы); штабов и пунктов управления захватчиками; мест хранения и дежурства средств ПВО.

Информацию можно отправлять через официальный бот.



Отметим, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже заявил, что проведение россиянами любого так называемого "волеизъявления" на оккупированных территориях не будет нести никакого смысла и никаких последствий. Абсолютно ничего не изменится для всех, кто уважает международное право и законы. Так называемые "выборы" нужны путинскому режиму лишь только для создания альтернативной реальности, которую так любят в Кремле.

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