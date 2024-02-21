В ГУР назвали сильные стороны русской армии. Как они влияют на фронт

Первой сильной стороной российской армии является чрезвычайно мощный мобилизационный ресурс, говорит Вадим Скибицкий. Кроме того, он обратил внимание на то, что РФ может финансово мотивировать своих граждан идти на войну, что очень важно для людей, живущих в так называемых депрессивных регионах. Так, говорит Скибицкий, российские военные имеют высокую зарплату, значительную разовую помощь от государства и местных властей, а также разные льготы. А еще в РФ введена уголовная ответственность за уклонение от военного учета, за дезертирство и за сдачу в плен.

Вадим Скибицкий

Вторая сильная сторона — возможность РФ отводить свои войска на отдых и осуществлять перегруппировку войск, говорит Скибицкий.

“К примеру приведу Авдеевку. Они снимали войска с Лиманского, Купянского направлений и бросали на Авдеевку. То есть россияне могут бросать резервы на наиболее критические с их точки зрения направления”,

– подчеркнул представитель ГУР.

Третьей сильной стороной окупантов является авиация, которая постоянно работает на линии фронта и забрасывает позиции украинских военных, например, управляемыми авиабомбами.

"Это сильная сторона, которая на сегодняшний день очень существенно влияет на поле боя, на ведение боевых действий",

– подчеркнул заместитель начальника ГУР Минобороны.

Вместе с тем, Скибицкий добавил, что у российской армии есть также и слабые стороны. Однако он отказался их называть, чтобы захватчики не смогли работать над их исправлением.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению Вадима Скибицкого , у россиян есть план минимум и план максимум по захвату украинских территории перед выборами в РФ. По его словам, захватчики хотели бы как минимум выйти на границы Луганской области.