logo

BTC/USD

25601.89

ETH/USD

1623.67

LTC/USD

62.91

USD/UAH

37.70

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ГУР назвали количество ракет, которые Россия производит в месяц
commentss НОВОСТИ Все новости

В ГУР назвали количество ракет, которые Россия производит в месяц

РФ регулярно использует новоспроизводимые ракеты

сегодня, 17:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Россия производит десятки крылатых ракет "Калибр" на месяц, но этого все равно недостаточно, чтобы восстановить их запасы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Укринформу" сделал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

В ГУР назвали количество ракет, которые Россия производит в месяц

Российские ракеты. Фото: из открытых источников

Представитель разведки рассказал, что с производством "Калибров" у россиян лучше обстоят дела, а вот с производством "Искандеров" – хуже.  Здесь в месяц получается производить значительно меньшее количество единиц. Минобороны с таким темпом войны в Украине не успевает не то, что восстанавливать запасы, которые были до полномасштабного вторжения, но даже выполнять те запросы, которые появляются сегодня.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По словам Юсова, контрабанда помогает россиянам получать некоторые технологии, но этого все равно недостаточно для того, чтобы закрыть потребности российского ВПК.

Представитель украинской разведки отметил, вражеский ВПК сейчас сориентирован на расконсервацию и по возможности – модернизацию или восстановление старой советской техники. Возможности по глубокой модернизации производства новых вооружений существенно уменьшились в РФ из-за введения санкций.

"На самом деле, у россиян серьезные проблемы с современной оптикой, электроникой, чипами и схемами. И сегодня нет однозначного источника, который позволил бы им решить эти проблемы", — отметил Андрей Юсов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в августе россия заметно активизировала ракетные удары по Украине. 11 августа она пыталась атаковать Киев аэробалистическими ракетами типа "Кинжал". В тот же день оккупанты пытались уничтожить военные аэродромы (включая Староконстантинов в Хмельницкой области), а в Ивано-Франковской области – молодых украинских летчиков, которых отобрали для обучения на истребителях F-16. В ночь на 14 августа была массированная атака дронов и ракет на Одессу и Одесскую область. В ночь на 15 августа мишенями врага стали Днипро, Львов, Луцк, ряд других городов, в том числе в Донецкой области. Эксперты продолжают анализировать специально для издания "Комментарии" ракетные возможность рф и то, что может этому противопоставить Украина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3757717-andrij-usov-predstavnik-gur-mou.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!