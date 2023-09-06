В ГУР назвали количество ракет, которые Россия производит в месяц

Россия производит десятки крылатых ракет "Калибр" на месяц, но этого все равно недостаточно, чтобы восстановить их запасы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Укринформу" сделал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Российские ракеты. Фото: из открытых источников

Представитель разведки рассказал, что с производством "Калибров" у россиян лучше обстоят дела, а вот с производством "Искандеров" – хуже. Здесь в месяц получается производить значительно меньшее количество единиц. Минобороны с таким темпом войны в Украине не успевает не то, что восстанавливать запасы, которые были до полномасштабного вторжения, но даже выполнять те запросы, которые появляются сегодня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По словам Юсова, контрабанда помогает россиянам получать некоторые технологии, но этого все равно недостаточно для того, чтобы закрыть потребности российского ВПК.

Представитель украинской разведки отметил, вражеский ВПК сейчас сориентирован на расконсервацию и по возможности – модернизацию или восстановление старой советской техники. Возможности по глубокой модернизации производства новых вооружений существенно уменьшились в РФ из-за введения санкций.

"На самом деле, у россиян серьезные проблемы с современной оптикой, электроникой, чипами и схемами. И сегодня нет однозначного источника, который позволил бы им решить эти проблемы", — отметил Андрей Юсов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в августе россия заметно активизировала ракетные удары по Украине. 11 августа она пыталась атаковать Киев аэробалистическими ракетами типа "Кинжал". В тот же день оккупанты пытались уничтожить военные аэродромы (включая Староконстантинов в Хмельницкой области), а в Ивано-Франковской области – молодых украинских летчиков, которых отобрали для обучения на истребителях F-16. В ночь на 14 августа была массированная атака дронов и ракет на Одессу и Одесскую область. В ночь на 15 августа мишенями врага стали Днипро, Львов, Луцк, ряд других городов, в том числе в Донецкой области. Эксперты продолжают анализировать специально для издания "Комментарии" ракетные возможность рф и то, что может этому противопоставить Украина.



