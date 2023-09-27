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В ГУР МО рассказали о удручающей ситуации для россиян в Крыму

В разведке назвали ситуацию для оккупантов в Крыму удручающей и посоветовали убираться с украинского полуострова.

сегодня, 14:33
Автор:
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Slava Kot
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В ГУР МО рассказали о удручающей ситуации для россиян в Крыму

Представитель ГУР Андрей Черняк. Фото из открытых источников

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Черняк прокомментировал последние события, происходящие в аннексированном Крыму, в том числе и удар по штабу Черноморского флота РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс "Защитник".


Воздушные тревоги в Крыму происходят все чаще из-за украинских атак по российским оккупантам. Одна из последних атак по зданию штаба Черноморского флота РФ уничтожила 34 офицера российской армии. Представитель ГУР Андрей Черняк называл это "крабовой ловушкой", которая обеспечила ВСУ "серьезный улов".

"Ситуация в Севастополе, как и, собственно, по всей территории временно оккупированного Крыма, для оккупантов, весьма удручающая и смущающая", — рассказал Андрей Черняк.

Черняк рассказал, что ситуация во временно оккупированном Крыму и дальше будет оставаться тревожной, ведь украинская разведка фиксирует перемещение оккупантов и вражеской техники. По словам представителя ГУР единственный безопасный вариант, оставшийся для россиян в Крыму – это "перебазироваться из украинского полуострова вместе со всем своим ржавым хламом".

"Мы доведем дело с Керченским мостом до конца", — подытожил Черняк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о главе ГУР Кирилле Буданове, который рассказал, что, по его мнению, огорчит Путина.

Также "Комментарии" писали, что в Крыму был замечен российский катер с необычным багажом. Осинт-исследователи выяснили, что русская армия перевозила контейнер для дельфинов. Именно эти морские животные используют Россия для защиты Севастополя от украинских морских дронов и водолазов.



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Источник: https://zahyst22.com.ua/zakhysnyk/nastav-chas-probudzhennya-syly-gur-mou/
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