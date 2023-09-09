В ГУР интригуют заявлением о подтверждении смерти Пригожина: просят еще подождать

Несмотря на то, что в России якобы уже заявили о подтверждении гибели в авиакатастрофе главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, нужно набраться терпения и еще немного подождать, чтобы точно убедиться в смерти основателя ЧВК "Вагнера". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Представитель украинской разведки отметил, что уже был случай, когда Евгений Пригожин якобы погиб в авиакатастрофе. Однако, потом оказалось, что он жив.

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"Давайте подождем. Это не так просто. Это Россия, ее сложно понять", – добавил Скибицкий.

Отметим, уничтожение 23 августа, над Тверской областью (РФ) бизнес-джета Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, в котором находились главари ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, серьезно всколыхнуло информационное пространство. Президент США Джо Байден заявил, что предполагал подобное развитие событий. Мол, после июньского мятежа вагнеровцев было понятно, что Путин это просто так не оставит. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также уверен, что крушение самолета произошло по приказу Путина. Этой же версии придерживаются аналитики Института изучения войны, предполагая, что таким образом российский диктатор надеется публично восстановить свое "господство" и отомстить за унижение после мятежа наемников 24 июня. Эксперты проанализировали ситуацию специально для издания "Комментарии".

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