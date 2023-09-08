Путин причастен к смерти Пригожина: Зеленский сделал заявление

Российский диктатор Владимир Путин ответственен за гибель в авиакатастрофе главаря и основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "Ялта" в Киеве, сообщает "BBC".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Путин сдулся – как человек, как политик. Он убил Пригожина – по крайней мере, такая информация у нас есть", — отметил Владимир Зеленский.

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Он добавил, Украина восприняла ликвидацию Пригожина, как "на одного террориста меньше", в то же время моральный дух россиян упал, поскольку они привыкли, что всю тяжелую работу будут выполнять "вагнеровцы". Именно поэтому наемников, которых вербовал Пригожин бросали на самые участки фронта.

"Я думаю, что эта защита, которая прикрывается жизнями наемников, "вагнеровцев", — они это потеряли. Для нас это, безусловно, плюс", — заявил Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" - уничтожение в среду, 23 августа, над Тверской областью (РФ) бизнес-джета Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, в котором находились главари ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, серьезно всколыхнуло информационное пространство. Президент США Джо Байден заявил, что предполагал подобное развитие событий. Мол, после июньского мятежа вагнеровцев было понятно, что Путин это просто так не оставит. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также уверен, что крушение самолета произошло по приказу Путина. Этой же версии придерживаются аналитики Института изучения войны, предполагая, что таким образом российский диктатор надеется публично восстановить свое "господство" и отомстить за унижение после мятежа наемников 24 июня. Эксперты проанализировали ситуацию специально для издания "Комментарии".

Также издание "Комментарии" сообщало – не все так однозначно: в ГУР намекнули, что смерть Пригожина еще не подтверждена.



