Не все так однозначно: в ГУР намекнули, что смерть Пригожина еще не подтверждена

Украинская разведка может подтвердить смерть командира ЧВК "Вагнера" Дмитрия Уткина в авиакатастрофе 23 августа. Что же касается подтверждения гибели главаря и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, то для этого нужно несколько больше времени. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Укринформ" сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

"Сейчас на 100% мы можем говорить о подтвержденной гибели Уткина и еще некоторых пассажиров. По Пригожину, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты. Что касается организаторов, давайте подумаем, кому это еще может быть выгодно? Я думаю, что здесь, в принципе, все достаточно очевидно", — отметил Юсов.

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Он добавил, для подтверждения смерти Евгения Пригожина "надо еще некоторое время подождать". В частности, отвечая на вопрос, может ли главарь "Вагнера" теоретически дать о себе знать, он отметил, что нужны проверенные данные, которые это смогут подтвердить.

Читайте также на портале "Комментарии" — прошло уже достаточно времени после уничтожения над Тверской областью (РФ) самолета с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и его соратником Дмитрием Уткиным. Согласно одной из версий – таким образом Путин, Шойгу и Герасимов отомстили Пригожину за свое унижение во время мятежа наемников 24 июня. Не исключено, впрочем, что гибель Пригожина – инсценировка. Основной версией катастрофы, похоже, становится взрывное устройство, возможно, расположенное в шасси. Какие выводы из происшедшего можно сделать на данный момент – и какими могут быть последствия для России, Украины, Беларуси, Африки, где так или иначе наследили вагнеровцы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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