В ГСЧС отреагировали на коррупционный скандал вокруг некоторых чиновников: подробности

Государственная служба чрезвычайных ситуаций будет способствовать расследованию коррупционных схем, в которых подозреваются должностные лица службы и предоставит востребованные для проведения расследований документы правоохранителям. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

В ГСЧС отреагировали на коррупционный скандал (фото из открытых источников)

В ведомстве благодарны сотрудникам СБУ, которые профессионально провели мероприятия в отношении должностных лиц службы, что, начиная с 2020 года, установили каналы неправомерной выгоды.

В сообщении указано, что каждое должностное лицо, нарушившее законодательство, должно понести ответственность.

"ГСЧС уверяет в готовности всячески способствовать расследованию этого дела. Мы сами инициируем передачу всех необходимых для ведения расследования документов всем компетентным органам", — говорится в обнародованном ГСЧС тексте.

При этом, как утверждают данные СБУ, должностные лица Государственной службы чрезвычайных ситуаций могли наладить масштабные коррупционные схемы. Они позволяли нарушителям систематически получать взятки от представителей бизнеса за согласованную разрешительную документацию.

Должностные лица ведомства выдвигали требования о получении взяток руководителям, возглавлявшим крупные торговые центры и компании за ускорение в согласовании документов. А фактических проверок пожарной безопасности никто не осуществлял. Поэтому определенный процент таких торговых объектов оказался неспособен и не обеспечили гражданскую защиту покупателей в состоянии чрезвычайной ситуации.

Каждый месяц взяточники клали себе в карман "прибыли", которые исчисляются суммой более 10 миллионов гривен.

Напомним, что "Комментарии" информировали о коррупции на таможне в последний день растаможки.

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