Пограничная служба названа методы, которыми мужчины призывного возраста выезжают за границу каждый день

Ежедневно из Украины выезжает около шести тысяч мужчин призывного возраста по всему участку западной границы. Большинство из них это дальнобойщики, многодетные мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью и сами люди с инвалидностью, сообщил представитель ГПСУ Игорь Матвийчук.

Мужчины призывного возраста ежедневно уезжают за границу из Украины. Фото из открытых источников

Руководитель пограничного контроля Западного регионального управления ГПСУ Игорь Матвийчук рассказал о количестве мужчин призывного возраста, которые покидают Украину каждый день. По его словам 45% это водители грузовых перевозок.

В другие категории попали мужчины, которые могли заключить брак с многодетными матерями, а также сопровождающие людей с инвалидностью. Именно последнюю категорию Игорь Матвийчук назвал наиболее "болезненной".

По его словам, в законодательстве нет детальной схемы контроля таких мужчин. К примеру, акт установления факта ухода выдается любому, поэтому его легко подделать. Таким образом, разные лица могут выезжать в разное время по этому документу.

"Так же с одним лицом с инвалидностью могут уехать несколько человек, а проверить, вернулись ли предыдущие, невозможно. Эта система нуждается в усовершенствовании", – сказал полковник Игорь Матвийчук во время пресс-конференции ГНСУ.

Сотрудник пограничной службы добавил, что каждый день по системе "Шлях" также выезжают в качестве волонтеров 150-200 мужчин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ объяснили, когда ТЦК перестанут раздавать повестки на улицах. По словам представителя Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, это станет возможным, если заработает электронный реестр военнообязанных "Оберіг", который изменит процесс мобилизации в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Министерстве обороны отреагировали на вручение повесток в публичных местах.