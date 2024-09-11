Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к странам Запада с просьбой о поставках дальнобойного оружия, делает их непосредственными участниками конфликта. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Вячеслав Володин. Фото из открытых источников

Интересно, что спикер российской Госдумы не упомянул о массовых поставках дальнобойного оружия в РФ со стороны КНДР, а теперь уже и Ирана. При этом Володин не упустил возможности прибегнуть к угрозам, заявив, что разрешение Запада на удары ВСУ по территории России приведет к тому, что Москва будет вынуждена отвечать, используя более мощное и разрушительное оружие.

Между тем, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон работает над возможным снятием запрета для Украины наносить американским оружием дальнобойные удары по территории РФ. Такой вопрос решается уже активно прорабатывается. Об этом у себя в Twitter (X) сообщил американский корреспондент Алекс Рауфоглу.

Соответствующее заявление американский лидер сделал в ответ на вопросы представителей масс-медиа, снимет ли он ограничение на использование Украиной оружия большой дальности. На это президент США дал утвердительный ответ и отметил, что Вашингтон рассматривает возможное снятие табу "прямо сейчас".

"Байден: "Мы прямо сейчас это решаем", — процитировал американского президента вашингтонский корреспондент в своей соцсети.

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