Теперь РФ точно не собирается останавливать войну: в США назвали ключевые факторы

Начиная с 2022 года, страна-агрессор существенно увеличила возможности своей оборонно-промышленной базы и любое истощение запасов техники и оружия существенно не повлияет на потенциал российской армии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Танк. Фото из открытых источников

Американские эксперты ссылаются на результаты исследования Кильского института мировой экономики (Германия). Согласно им, между последним кварталом 2022 года и вторым кварталом 2024 года, Кремль увеличил производство техники, в частности: танков на 215% — со 123 до 387 единиц за квартал; бронемашин на 141% — с 585 до 1409 единиц за квартал; артиллерийских орудий на 149% — с 45 до 112 единиц за квартал; систем противовоздушной обороны ближнего радиуса действия на 200% — с 9 до 38 единиц за квартал; систем противовоздушной обороны среднего и дальнего радиуса действия на 100% — с 6 до 12 единиц за квартал; блуждающих боеприпасов Lancet на 475% — с 93 до 535 единиц за квартал.

Вместе с тем аналитики немецкого института сделали уточнение касательно этой статистики, отметив, что 80% процентов российского производства бронемашин и танков до сих пор было возможным только благодаря модернизации существующих танковых корпусов из предыдущих запасов, а не производства новых машин. Однако институт предупредил, что, если запасы россиян войдут в ноль, это не будет означать, что РФ готова прекратить войну. Перевод экономики страны на военные рельсы сразу сможет обеспечить производство новой бронетехники.

"После 2026 года Россия, вероятно, будет производить 350 современных танков в год, даже без открытия дополнительных производственных линий. Москва работает над увеличением внутреннего производства "тыловых систем", таких как артиллерия и противовоздушная оборона, и уменьшает свою зависимость от существующих запасов таких систем", — говорится в результатах исследования.

Более того, подчеркнули в Кильском институте, поставки Северной Кореей боеприпасов, обеспечили стране-агрессору "существенный избыток" артиллерийских боеприпасов.

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