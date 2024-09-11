Теперь РФ точно не собирается останавливать войну: в США назвали ключевые факторы

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Кравцев Сергей
Начиная с 2022 года, страна-агрессор существенно увеличила возможности своей оборонно-промышленной базы и любое истощение запасов техники и оружия существенно не повлияет на потенциал российской армии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Танк. Фото из открытых источников
Американские эксперты ссылаются на результаты исследования Кильского института мировой экономики (Германия). Согласно им, между последним кварталом 2022 года и вторым кварталом 2024 года, Кремль увеличил производство техники, в частности: танков на 215% — со 123 до 387 единиц за квартал; бронемашин на 141% — с 585 до 1409 единиц за квартал; артиллерийских орудий на 149% — с 45 до 112 единиц за квартал; систем противовоздушной обороны ближнего радиуса действия на 200% — с 9 до 38 единиц за квартал; систем противовоздушной обороны среднего и дальнего радиуса действия на 100% — с 6 до 12 единиц за квартал; блуждающих боеприпасов Lancet на 475% — с 93 до 535 единиц за квартал.
Вместе с тем аналитики немецкого института сделали уточнение касательно этой статистики, отметив, что 80% процентов российского производства бронемашин и танков до сих пор было возможным только благодаря модернизации существующих танковых корпусов из предыдущих запасов, а не производства новых машин. Однако институт предупредил, что, если запасы россиян войдут в ноль, это не будет означать, что РФ готова прекратить войну. Перевод экономики страны на военные рельсы сразу сможет обеспечить производство новой бронетехники.
Более того, подчеркнули в Кильском институте, поставки Северной Кореей боеприпасов, обеспечили стране-агрессору "существенный избыток" артиллерийских боеприпасов.
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