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На Западе говорят о новом решении Запада по войне: без чего Украина не выстоит

The Times прогнозирует, что Украину ждет непростая зима, очень важна поддержка союзников

сегодня, 15:52
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Кравцев Сергей

В НАТО должны проанализировать все то, что происходит и принять решение о продлении и увеличении военной помощи Украине перед долгими зимними месяцами, если не хотят подвести Киев и потерять репутацию. Госсекретарь США Энтони Блинкен находится с визитом в Великобритании, где главное внимание уделено именно поддержке Киева. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Times".

На Западе говорят о новом решении Запада по войне: без чего Украина не выстоит

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По информации издания, для Североатлантического альянса сейчас наступили непростые времена, ведь с одной стороны – популистские партии, а с другой – враги. Российские дроны уже не раз пересекали границу стран НАТО и падали на территории Болгарии, Румынии, Латвии и Швеции.

Кроме того, как утверждает СМИ, есть вероятность, что кандидат в президенты США Дональд Трамп готов "отвернуться" от проблемы с Россией, сфокусировавшись на противостоянии с Китаем. А канцлер Германии Олаф Шольц на переговорах с Владимиром Зеленским заявил о необходимости присутствия российской стороны на следующем мирном саммите.

Как утверждает медиа, западные союзники Украины до сих пор не предпринимают необходимых шагов, так как Кремль может воспринять это как эскалацию. 

В статье заявляется, что, если НАТО подведет Киев этой зимой, Альянс рискует потерять всю свою репутацию.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц хотел бы российского участия в Саммите мира, однако в этом не будет никакого смысла, если Россия продолжит свои атаки против Украины. Такое заявление немецкий канцлер сделал на мероприятии "Vorwärts" (Вперед), сообщает "Tagesschau".




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