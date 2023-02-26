В Госдепе США заявили свою позицию по деоккупации Крыма военным путем

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил в воскресенье, что российская аннексия Крыма, имевшая место девять лет назад, была вопиющим нарушением международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Украины, пишут "Комментарии".

В США Крым считают территорией Украины

"Соединенные Штаты приветствуют усилия украинской платформы "Крым" по привлечению внимания мировой общественности к продолжающейся российской оккупации, — отмечается в заявлении Прайса, опубликованном Госдепартаментом, — Соединенные Штаты не признают и никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова Россией. Крым — это Украина".

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Россия использовала незаконный референдум как повод для аннексии Крыма, принадлежащего Украине в 2014 году. А уже в сентябре прошлого года Москва провела аналогичные фиктивные референдумы по присоединению к Российской Федерации четырех областей Украины.



"Девять лет назад Россия вторглась в Украину и захватила Крым, что является нарушением международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины", — отмечается в заявлении.

Попытка аннексии всех территорий была осуждена как нелегитимная Украиной, ее западными союзниками и подавляющим большинством стран, представленных на Генеральной Ассамблее ООН.



Напомним, как писали "Комментарии", в определенной степени вопрос Крыма зависит от решения Запада в разы активнее предоставлять нам все необходимое для вытеснения врага с украинских территорий. А Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля, во время пресс-конференции для украинских и иностранных СМИ, заявил, что мы готовы морально и готовимся технически вернуть Крым физическим путем.



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