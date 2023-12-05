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В Госдепе США озвучили, как видят окончание войны в Украине

В Госдепартаменте рассказали, что именно означает для США победа Украины в войне против России.

сегодня, 15:30
Автор:
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Slava Kot
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В Госдепе США озвучили, как видят окончание войны в Украине

В Госдепе объяснили, что такое победа Украины в войне. Фото из открытых источников

Официальный представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек заявил, что у Соединенных Штатов есть четкая позиция по окончании войны в Украине. По его словам, Украина должна вернуть себе всю территорию, которую оккупировала Россия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Сайзека для издания "РБК-Украина".


Во время разговора Дэниела Сайзека спросили, будет ли США поддерживать Украину и оказывать необходимую помощь не только для сдерживания России, но и достаточной для победы украинской армии. Представитель Госдепартамента отметил, что администрация Джо Байдена постоянно обсуждает вопросы помощи Украине с союзниками в Европе и озвучил позицию США по окончанию войны в Украине.

"Цель США, чтобы поддержки от нас и европейских партнеров было бы достаточно, чтобы Украина победила. А что значит победить? Наша позиция очень ясна: Украина должна вернуть себе свою территорию", — заявил Сайзек.

По словам американского чиновника США, считают, что только Украина имеет право решать, как ей воевать и выбирать время, чтобы вести возможные мирные переговоры об окончании войны. Сайзек указывает, что контрнаступление проходит тяжело, однако украинские бойцы мужественно обороняются, поэтому "правительство США работает каждый день и пытается как можно больше поддерживать Украину".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Конгрессе США согласятся оказать помощь Украине при одном условии.

Также "Комментарии" писали об Ирине Верещук, которая рассказала, есть ли у Украины запасной план на случай, если США перестанут направлять помощь.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/derzhdep-ssha-nasha-meta-peremoga-ukrayini-1701770951.html
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