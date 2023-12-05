В Госдепе США озвучили, как видят окончание войны в Украине

В Госдепе объяснили, что такое победа Украины в войне. Фото из открытых источников

Официальный представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек заявил, что у Соединенных Штатов есть четкая позиция по окончании войны в Украине. По его словам, Украина должна вернуть себе всю территорию, которую оккупировала Россия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Сайзека для издания "РБК-Украина".

Во время разговора Дэниела Сайзека спросили, будет ли США поддерживать Украину и оказывать необходимую помощь не только для сдерживания России, но и достаточной для победы украинской армии. Представитель Госдепартамента отметил, что администрация Джо Байдена постоянно обсуждает вопросы помощи Украине с союзниками в Европе и озвучил позицию США по окончанию войны в Украине.

"Цель США, чтобы поддержки от нас и европейских партнеров было бы достаточно, чтобы Украина победила. А что значит победить? Наша позиция очень ясна: Украина должна вернуть себе свою территорию", — заявил Сайзек.

По словам американского чиновника США, считают, что только Украина имеет право решать, как ей воевать и выбирать время, чтобы вести возможные мирные переговоры об окончании войны. Сайзек указывает, что контрнаступление проходит тяжело, однако украинские бойцы мужественно обороняются, поэтому "правительство США работает каждый день и пытается как можно больше поддерживать Украину".

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