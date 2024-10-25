В городе Донецкой области строят фортификации на улицах: власти призывают жителей выезжать

В прифронтовом городе Покровск Донецкой области продолжается подготовка к обороне города, так как по данным военных, Покровское направление остается одним из самых критических и сложных по интенсивности боев.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в эфире местного телеканала "Орбита" сообщил, что в самом городе идет работа по возведению оборонительных фортификаций.

"За каждым городом в Донецкой области закреплена боевая бригада. За нами тоже, причем уже несколько подразделений. Есть план, согласно которому мы действуем совместно с военными инженерами, областной военной администрацией. Также на нашей территории работают коммунальщики шести областей – помогают нам с фортификациями", – рассказал начальник Покровской ГВА.

Появление "зубов дракона" в Покровске Сергей Добряк прокомментировал так: "Обращаюсь к горожанам: если вы будете видеть, что проходят фортификационные работы уже на ваших улицах, не медлите. Пожалуйста, собирайте вещи, уезжайте, потому что будет опасно".

Сейчас в Покровске остается 41 семья, где в общей сложности проживает 59 детей.

Покровск частично остается без электричества, централизованного водоснабжения и перспективой зимовки без тепла в многоквартирных домах.

В Покровской громаде идет эвакуация гражданского населения. Из-за усложнения ситуации безопасности станцией отправления является Павлоград.

Для регистрации на поезд нужно оставить заявку, позвонив в контактный центр Покровской ГВА по номеру: 0-800-300-101.

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