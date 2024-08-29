В годовщину боев за Иловайск Сырский высказался о переговорах с РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в 10-ю годовщину боев за Иловайск вспомнил всех павших в войне с Россией украинских защитников и подчеркнул, что переговоры с агрессором – это смертельно опасное дело. Как передает портал "Комментарии", об этом главком написал у себя в Facebook.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Иловайск – это не только трагическое событие в истории Украины, но и страница украинской несокрушимости, это чин и подвиг украинских военных. Помните, что несмотря на потери и обман врага, наши воины не сдались, а продолжили прорыв из ловушки и борьбу", – отметил Александр Сырский.

Он подчеркнул, этот день всегда будет напоминать нам о коварстве и вероломстве российского агрессора, о том, что любые переговоры с террористами и убийцами являются смертельно опасным делом, и что доверять им нельзя.

Александр Сырский поблагодарил украинских родителей "за их детей, которые отдали свои жизни за независимость Украины, свободу всего украинского народа".

"Ваши дети – настоящие герои, их подвиг не напрасен и запечатлен в памяти нашего народа навечно", – подытожил главком ВСУ.

Напомним, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. В ночь с 28 на 29 августа российский диктатор Владимир Путин призвал боевиков открыть гуманитарный коридор для украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении, для того, чтобы предоставить им возможность беспрепятственно выйти из района боевых действий. Однако российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники ликвидировали российского танкиста Ильдара Мазитова, расстреливавшего украинских военных в Иловайске в 2014 году. Об этом сообщает " Милитарный " со ссылкой на его соцсети.

В сообщении говорится, что он был заместителем командира танкового батальона по вооружению. Его ликвидировали в ходе боевых действий в Украине.



