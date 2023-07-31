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Расстреливал "Иловайскую колонну": украинские защитники ликвидировали российского танкиста

Танк Мазитова попал в кадр выходившего из Иловайска журналиста вместе с украинскими военными

сегодня, 21:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Украинские защитники ликвидировали российского танкиста Ильдара Мазитова, расстреливавшего украинских военных в Иловайске в 2014 году. Об этом сообщает " Милитарный " со ссылкой на его соцсети.

Расстреливал "Иловайскую колонну": украинские защитники ликвидировали российского танкиста

Ильдар Мазитов расстреливал Иловайскую колуну (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что он был заместителем командира танкового батальона по вооружению. Его ликвидировали в ходе боевых действий в Украине.


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Стало известно, что он окончил Казанское танковое военное училище, а затем неоднократно воевал в составе русской армии. Мазитов служил в 71-м гвардейском мотострелковом полку, входящем в 58-ю общевойсковую армию.

Россиян также был участником военного вторжения в Донбасс в августе 2014 года.

В сообщении говорится, что танк Мазитова также расстреливал "Иловайскую колонну". Тогда погибли 366 украинских бойцов, 429 были ранены, а более 300 военных – попали в плен.

Об участии россиянина в расстреле стало известно из видео журналиста Ростислава Шапошникова. Он снимал соответствующее видео, выходя вместе с нашими военными через "зеленый коридор" в районе Иловайска 29 августа 2014 года. Так что танк россиянина попал в кадр. Затем в соцсетях появилось фото Мазитова со своим экипажем в этом танке. Он тогда служил в 18-й отдельной мотострелковой бригаде. В воинской части №27777.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ ликвидировали российского военного пропагандиста . Силами украинской армии был ликвидирован российский военный с позывным "Карлсоном". У россиянина был популярный Telegram-канал "Карлсон — News" с аудиторией более 40 тыс. подписчиков.

26 июля в Telegram-канале российского пропагандиста появилось сообщение с сообщением о его смерти, которое выложил один из администраторов канала. В сообщении раскрыли имя российского военного — Даниил и указали, что он погиб при выполнении боевых задач.
 



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Источник: https://mil.in.ua/uk/news/v-ukrayini-likviduvaly-tankista-rf-yakyj-rozstrilyuvav-ilovajsku-kolonu/
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