Лидер "Альянса Сары Вагенкнехт", которую называют "подругой Путина", заявила, что немецкое оружие не должно использоваться украинскими силами во время боевых действий в Курской области. По ее словам, это может стать красной линией и приведет к опасности в Европе.



Сара Вагенкнехт. Фото из открытых источников

Сара Вагенкнехт в комментарии для издания Funke отреагировала на прорыв границы в Курской области и сражения на территории России. По словам "подруги Путина", канцлер Олаф Шольц пообещал, что Германия не станет стороной войны, но теперь Вагенкнехт насторожилась активными действиями украинцев.

"Сначала он дал разрешение Украине обстреливать российскую территорию из немецкого оружия. Федеральное правительство сейчас также одобряет продвижение Украины в Россию с немецким оружием? Это будет следующая красная линия, которую нельзя пересечь", — заявила Вагенкнехт.

Политическая деятельница, известная своими пророссийскими и евроскептическими взглядами, считает, что Шольц втягивает Германию "все глубже в войну", что в свою очередь создает "опасность великой европейской войны". Сара Вагенкнехт призвала Шольца запретить использовать германское оружие в боях в Курской области.

"Это очень опасное событие. Канцлер должен позвонить президенту Украины и потребовать, чтобы немецкое оружие не применялось при наступлении на территорию России", — сказала Вагенкнехт.

Несмотря на критические заявления Сары Вагенкнехт, глава комитета Бундестага по обороне Маркус Фаберe отметил, что Германия не против, если ВСУ во время операции в Курской области будут применять немецкое оружие. Пока неизвестно, используется ли немецкое оружие в боях в Курской области, а Украина официально не комментирует ситуацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС выступили с заявлением по поводу боев в Курской области.

Также "Комментарии" писали о реакции США на прорыв границы и военные действия на территории России.