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Slava Kot
Лидер "Альянса Сары Вагенкнехт", которую называют "подругой Путина", заявила, что немецкое оружие не должно использоваться украинскими силами во время боевых действий в Курской области. По ее словам, это может стать красной линией и приведет к опасности в Европе.
Сара Вагенкнехт. Фото из открытых источников
Сара Вагенкнехт в комментарии для издания Funke отреагировала на прорыв границы в Курской области и сражения на территории России. По словам "подруги Путина", канцлер Олаф Шольц пообещал, что Германия не станет стороной войны, но теперь Вагенкнехт насторожилась активными действиями украинцев.
Политическая деятельница, известная своими пророссийскими и евроскептическими взглядами, считает, что Шольц втягивает Германию "все глубже в войну", что в свою очередь создает "опасность великой европейской войны". Сара Вагенкнехт призвала Шольца запретить использовать германское оружие в боях в Курской области.
Несмотря на критические заявления Сары Вагенкнехт, глава комитета Бундестага по обороне Маркус Фаберe отметил, что Германия не против, если ВСУ во время операции в Курской области будут применять немецкое оружие. Пока неизвестно, используется ли немецкое оружие в боях в Курской области, а Украина официально не комментирует ситуацию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС выступили с заявлением по поводу боев в Курской области.
Также "Комментарии" писали о реакции США на прорыв границы и военные действия на территории России.
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