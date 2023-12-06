В Германии сделали заявление о мирных переговорах Украины и России

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что единственные, кто может решать вести мирные переговоры, это Украина и Россия. По словам главы Минобороны Германии, его страна и союзники должны помогать Украине в войне против России.

Министр обороны Германии Писториус о мирных переговорах. Фото из открытых источников

Борис Писториус дал интервью немецкому изданию ZDF с объяснением позиции Германии в возможных мирных переговорах об окончании войны в Украине.

"Единственные, кто может решать, вести переговоры или нет, — это Украина и Россия. Наша задача, наша ответственность, мы видим очень четко, создать такую ситуацию на поле боя, на войне, чтобы Путин осознавал, что он не может выиграть эту войну – и потому он сел за стол переговоров", — отметил министр обороны Германии.

Вместе с тем Писториус отверг критику, что западные политики не хотят, чтобы Украина одержала победу в войне против России.

"Я вижу это совсем по-другому. Я думаю, что мы должны больше бояться, что Россия выиграет эту войну, что Путин выиграет эту войну. Потому что тогда мы столкнемся с совершенно новой ситуацией безопасности в Германии", — отметил Писториус.

Также в интервью немецкий министр отреагировал на критику относительно медленной поставки оружия для Украины. По словам Писториуса на изготовление оружия нужно время, и Германия и большинство ее партнеров делают все возможное для улучшения этой ситуации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны Борис Писториус сказал, что Германия не является союзником Украины.

Также "Комментарии" писали о генсеке НАТО Йенсе Столтенберге, который сделал заявление о мирных переговорах между Украиной и Россией.