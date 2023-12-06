В Германии сделали заявление о мирных переговорах Украины и России

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Slava Kot
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что единственные, кто может решать вести мирные переговоры, это Украина и Россия. По словам главы Минобороны Германии, его страна и союзники должны помогать Украине в войне против России.
Министр обороны Германии Писториус о мирных переговорах. Фото из открытых источников
Борис Писториус дал интервью немецкому изданию ZDF с объяснением позиции Германии в возможных мирных переговорах об окончании войны в Украине.
Вместе с тем Писториус отверг критику, что западные политики не хотят, чтобы Украина одержала победу в войне против России.
Также в интервью немецкий министр отреагировал на критику относительно медленной поставки оружия для Украины. По словам Писториуса на изготовление оружия нужно время, и Германия и большинство ее партнеров делают все возможное для улучшения этой ситуации.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны Борис Писториус сказал, что Германия не является союзником Украины.
Также "Комментарии" писали о генсеке НАТО Йенсе Столтенберге, который сделал заявление о мирных переговорах между Украиной и Россией.
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