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В Германии рассказали, какой запрос получили от Украины

Глава МИД Германии ответила, какую просьбу получила от Украины, выполнение которой ускорит контрнаступление.

сегодня, 14:47
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, что украинское правительство обратилось к Германии с просьбой предоставить специальное оборудование для разминирования территорий, которые замедляюют контрнаступательные действия ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

В Германии рассказали, какой запрос получили от Украины

Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото из открытых источников

Анналена Бербок рассказала, что большие площади заминированных территорий российскими силами мешают и замедляют украинских солдат во время наступления и юго-востока Украины.


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"Сейчас мы обсуждаем, как мы можем удовлетворить этот запрос, не только как немцы, но вместе с другими партнерами", – рассказала глава МИД Германии Анналена Бербок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Бербок на решение Нидерландов и Дании предоставить западные истребители F-16 для Украины. Министр МИД Германии указала, что передача самолетов это хороший день как для Украины, так и Европы. На эти слова отреагировал российский политик Дмитрий Медведев, пригрозивший Европе, отметив, что один из таких дней может быть последним на континенте. Кроме того, бывший президент России использовал нарративы российской пропаганды и заявил, что Бербок имеет незаконченное образование, что оказалось ложью, а украинцев назвал "бандеровскими братьями немецких нацистов".

Также "Комментарии" писали о первой реакции российского политика на поставки западных истребителей F-16 в Украину. Им оказались комментарии российского посла в Дании, заявивший, что такие действия увеличивают эскалацию и не дают выбора Украине. На это резко отреагировали в Дании и пристыдили российского дипломата, обвинившего европейскую страну в обострении войны.




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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/aug/22/russia-ukraine-war-live-updates-ukraine-reportedly-destroys-russian-bomber-drones-damage-moscow-apartments#top-of-blog
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