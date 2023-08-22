В Германии рассказали, какой запрос получили от Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, что украинское правительство обратилось к Германии с просьбой предоставить специальное оборудование для разминирования территорий, которые замедляюют контрнаступательные действия ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото из открытых источников

Анналена Бербок рассказала, что большие площади заминированных территорий российскими силами мешают и замедляют украинских солдат во время наступления и юго-востока Украины.

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"Сейчас мы обсуждаем, как мы можем удовлетворить этот запрос, не только как немцы, но вместе с другими партнерами", – рассказала глава МИД Германии Анналена Бербок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Бербок на решение Нидерландов и Дании предоставить западные истребители F-16 для Украины. Министр МИД Германии указала, что передача самолетов это хороший день как для Украины, так и Европы. На эти слова отреагировал российский политик Дмитрий Медведев, пригрозивший Европе, отметив, что один из таких дней может быть последним на континенте. Кроме того, бывший президент России использовал нарративы российской пропаганды и заявил, что Бербок имеет незаконченное образование, что оказалось ложью, а украинцев назвал "бандеровскими братьями немецких нацистов".

Также "Комментарии" писали о первой реакции российского политика на поставки западных истребителей F-16 в Украину. Им оказались комментарии российского посла в Дании, заявивший, что такие действия увеличивают эскалацию и не дают выбора Украине. На это резко отреагировали в Дании и пристыдили российского дипломата, обвинившего европейскую страну в обострении войны.



