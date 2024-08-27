В Германии предупредили, к чему РФ принуждает украинцев, устраивая массированные обстрелы

Массированные удары России по энергетическим объектам Украины преследуют цель спровоцировать новую волну эмиграции украинцев в Европейский Союз. Такое мнение высказал глава комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот, которого цитирует NTV.

Украина и Германия

В частности, Рот считает, что эта серия атак является началом новой кампании по разрушению украинской энергетической инфраструктуры.

"Целью этих ударов является, с одной стороны, парализовать украинское оборонное производство, а с другой — сделать жизнь людей в Украине невыносимой, чтобы вызвать новую волну беженцев в ЕС", — пояснил Рот.

Политик отметил, что повреждения настолько масштабны, что их почти невозможно быстро восстановить. Именно поэтому он призвал поддержать Украину в связи с приближением суровой зимы, в частности путем предоставления аварийных электрогенераторов.

Кроме того, Рот обратился в США с просьбой разрешить украинским войскам использовать дальнобойное оружие для ударов по российским аэродромам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в течение 26 августа Россия атаковала регионы Украины с помощью дронов, крылатых ракет и аэробалистических ракет "Кинжал", целью которых стала энергетическая инфраструктура страны.

Кроме того, "Комментарии" рассказывали , что по мнению экспертов, после полномасштабного вторжения значительная часть уехавших за границу украинцев не вернется на Родину. Аналитики отмечают, что вернуть всех граждан из-за границы будет невозможно, ведь люди постепенно адаптируются к жизни в других странах, таких как Германия, Португалия или Канада. По их словам, до 60-70% выехавших, скорее всего, не вернутся.



