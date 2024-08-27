В Германии предупредили, к чему РФ принуждает украинцев, устраивая массированные обстрелы

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Ткачик Олеся
Массированные удары России по энергетическим объектам Украины преследуют цель спровоцировать новую волну эмиграции украинцев в Европейский Союз. Такое мнение высказал глава комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот, которого цитирует NTV.
Украина и Германия
В частности, Рот считает, что эта серия атак является началом новой кампании по разрушению украинской энергетической инфраструктуры.
Политик отметил, что повреждения настолько масштабны, что их почти невозможно быстро восстановить. Именно поэтому он призвал поддержать Украину в связи с приближением суровой зимы, в частности путем предоставления аварийных электрогенераторов.
Кроме того, Рот обратился в США с просьбой разрешить украинским войскам использовать дальнобойное оружие для ударов по российским аэродромам.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в течение 26 августа Россия атаковала регионы Украины с помощью дронов, крылатых ракет и аэробалистических ракет "Кинжал", целью которых стала энергетическая инфраструктура страны.
Кроме того, "Комментарии" рассказывали , что по мнению экспертов, после полномасштабного вторжения значительная часть уехавших за границу украинцев не вернется на Родину. Аналитики отмечают, что вернуть всех граждан из-за границы будет невозможно, ведь люди постепенно адаптируются к жизни в других странах, таких как Германия, Португалия или Канада. По их словам, до 60-70% выехавших, скорее всего, не вернутся.
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