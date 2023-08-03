В Германии посчитали, сколько Россия еще сможет ввести войну

Эксперты федерального правительства Германии проанализировали изменения в России во время войны в Украине, касающиеся привлечения военных и пришли к выводу, что Кремль сможет воевать в Украине еще два-три года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bild.

Российские военные. Фото из открытых источников

Осенью 2022 года Путин издал указ о частичной мобилизации и таким образом должен был привлечь в ряды военных 300 тыс. резервистов. Немецкое издание считает, что такая мера воспринималась как неотложная возможность остановить движение ВСУ, которые начали отвоевывать позиции на востоке и юге Украины и нанесли значительные потери российской армии.

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Однако мобилизации для армии РФ недостаточно. Кремль изменяет возрастные пределы, таким образом может наполнить свои войска до двух миллионов резервистов. Новые изменения поднимают возраст рядовых до 40 лет, а офицеров могут призвать в возрасте до 70 лет. Кроме того, призывной возраст в России был увеличен до 30 лет.

Эксперты федерального правительства Германии считают, что подобные действия свидетельствуют о милитаризации российского общества. В зависимости от ситуации на украинском фронте Россия может увеличить количество солдат общей численностью до 3 млн. человек.

"Москва готова продолжать войну еще на два-три года", – считают немецкие эксперты, проанализировав изменения в российской армии.

В таком случае армия РФ имела бы больше активных солдат, чем Китай. Однако уровень подготовки этих военных будет не высоким, а значит, будут проходить массовые проблемы солдат РФ с военной техникой.

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