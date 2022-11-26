В Германии назвали улицу в честь украинского героя. На ней размещено российское консульство.

Германия помогает Украине оружием, санкциями и митингами. Еще одной формой протеста является переименование улиц. В Лейпциге улица на которые расположено консульство России получила название в честь украинского героя Бориса Романченко, убитого русскими. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкие СМИ.

Борис Романченко. Фото: MDR

Мэрия города большинством голосов приняла решение переименовать улицу. Глава городского комитета по петициям Беата Эмс рассказала, что подобные акции по переименованию улицы проходят в знак солидарности с Украиной по всему миру. Чиновница привела пример Чехии, Канады, Албании, Норвегии, США, Латвии и других стран.

"Мы знаем, что это переименование не прекратит войну. Но это важный знак того, что мы осуждаем российскую агрессию против суверенитета", — сказала после принятия решения Беата Эмс.

Кто такой Борис Романченко?

Украинец 80 лет назад в возрасте 16 лет был депортирован в Германию, где находился на принудительных работах. За это время Романченко пережил четыре концлагеря. После окончания Второй мировой войны Борис Романченко сотрудничал с международными службами для раскрытия преступлений, совершенных нацистами.

В марте русские ракеты были выпущены по Харькову. Одна из них попала в дом украинца и убила 96-летнего Бориса Романченко. Муж пережил немецких нацистов, но погиб от рук русских военных.

Немецкий Бундестаг почтил смерть Бориса Романченко минутой молчания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии обнародовали секретный отчет о неонацистах, который должен был быть открыт через 30 лет.

Также "Комментарии" писали о заявлении Олафа Шольца, который рассказал, кто, по его мнению, виновен в ракетных обстрелах Польши.

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