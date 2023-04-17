В Германии назвали главную причину – почему Путин не достигнет своих целей в Украине

Страны "Большой семерки" должны доказать российскому диктатору Владимиру Путину, что он не сможет реализовать свои планы в Украине. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время встречи глав МИД "Большой Семерки", пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "Укринформ".

Анналена Бербок. Фото: из открытых источников

"Как кризисная команда в длительной миссии, G7 в прошлом году противопоставляла российской агрессии напротив один барьер за другим: зимней помощью для людей в Украине, антироссийскими санкциями и ограничением цен на нефть. При нашей поддержке Украина выстояла против российской энергетической войны и зимнего наступления", – заявила Бербок.

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Кроме того, глава МИД Германии добавила, что страны-члены G7 должны показать Путину "решительность по поводу того, что он не достигнет своих целей из-за усталости от войны".

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Также издание "Комментарии" сообщало – во время проверки Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), китайский лидер Си Цзиньпин, где он проводил, в частности, проверку Военно-Морских сил, сделал акцент на углублении обучения и подготовке к реальной войне. Тем временем российское военное командование приняло решение поднять по тревоге весь Тихоокеанский флот и начать масштабные маневры. По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), таким способом Кремль пытается изобразить Россию как равноправного военного партнера Китая в преддверии визита в Москву министра обороны КНР Ли Шанфу. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии", в том числе, спрогнозировав, чего в обозримом будущем ожидать от Пекина в ракурсе российско-украинской войны.



