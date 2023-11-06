В Германии назвали главную причину, почему не хотят давать Украине ракеты Taurus

Хоть в правительстве Германии все еще думают над возможностью поставок Украине дальнобойных ракет Taurus, в Берлине все же считают, что это вооружение "не сможет изменить ход войны в войне России против Украины". Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время конференции NATO Talk сделал министр обороны Германии Борис Писториус.

Ракеты Taurus. Фото из открытых источников

Министр пояснил, что Берлин не сказал своего окончательного решения по вопросу поставок дальнобойных ракет Украине. все из-за того, что есть люди, которые обосновывают позицию, которая заключается в том, что поставки этого оружия никак не повлияют на ход войны.

Писториус подчеркнул, что сейчас нет ничего нового о решении этого вопроса, но "Германия не будет игнорировать собственные интересы". Однако, министр не стал объяснять, что он имел ввиду.

Вспомнил Борис Писториус о поставках США ракет ATACMS. По словам министра, неверно говорить, что теперь Берлин также обязан передать свои ракеты, ведь они очень похожи. На самом деле, уточнил Писториус, американские ракеты ATACMS, который получил Киев, имеют дальность 160 км, а Taurus – 500 км, это совсем другая система.

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